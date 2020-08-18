即時外送平台foodpanda宣布攜手連鎖超商龍頭統一超，率先於雙北500間7-ELEVEN門市導入foodpanda外送服務，以微波食品、御飯糰、麵包等可立即食用的熱門鮮食為主力，以及飲料、CITY系列飲品等熱銷商品，提供超過200種商品外送。

foodpanda表示，現代社會因夜生活豐富，帶動餐飲時間也往後遞延。觀察平台訂單發現，每日便利商店訂單最高峰時段為晚間8點至隔日凌晨0點，顯見在多數餐廳打烊休息時，便利商店恰好能補上消費者的深夜採購需求。

進一步觀察消費者商品選擇，foodpanda發現訂購次數最多的前3名為茶葉蛋、鮮奶及洋芋片，便利商店常見的各式加熱食品亦榜上有名，為新興後起之秀。因此，在雙方首波合作上架品項中，除了上述暢銷商品外，亦將立即食用的熱門鮮食商品視為主力。

foodpanda指出，年輕學生或外宿小資族為便利商店主力消費族群，消費者若訂購微波食品，7-ELEVEN會在門市先行協助加熱，再由foodpanda將熱騰騰的鮮食商品外送給消費者，解決家中沒有微波爐等加熱器材、無法料理的困擾。

foodpanda表示，公司在台積極從美食外送跨足生鮮雜貨外送，與7-ELEVEN持續架構「被消費者依賴的服務平台」策略不謀而合。雙方自7月起攜手合作，拓展不同客群及營運模式。目前已有超過200項商品於平台上架，未來將依商圈需求增加提供品項。

foodpanda台灣董事總經理方俊強表示，為滿足消費者深夜覓食與採購需求，公司6月起擴大24小時營運服務範圍。7-ELEVEN全時段營業、布點密集且鮮食眾多等優勢，強化公司深夜時段的商品選擇，能提供消費者更多樣化的24小時選購體驗。

foodpanda去年底起與連鎖超商展開合作，提供生鮮雜貨外送服務，此次正式與全台店家數最多、密度最高的連鎖超商龍頭7-ELEVEN攜手，將4大超商全部納入平台，持續深化生鮮雜貨外送版圖，盼讓更多人能享受便利外送體驗。

(時報資訊)