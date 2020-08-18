工業電腦廠廣積（8050）2020年第二季本業雖首見虧損，但受惠業外獲利跳增，帶動第二季獲利強彈、每股盈餘0.44元。展望下半年，隨著專案大單陸續出貨、配合子公司廣錠營運同步看佳，法人看好第三季營收可望逐月走揚、下半年逐季看增，一掃上半年頹勢。

在下半年營運展望看佳下，廣積17日股價在買盤敲進下放量走揚，最高勁揚6.18％至43.8元，歷時8天便順利完成填息，終場上漲5.09％、收於43.35元，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人上周調節賣超11張，昨日亦轉站多方、反手買超61張。

廣積第二季合併營收9.2億元，季減11.49％、年增0.9％。毛利率18.97％、營益率負1.84％雙創新低、本業首見單季虧損。不過，在業外收益躍增挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.52億元、季增近6.94倍、年減10.84％，每股盈餘（EPS）0.44元。

累計廣積上半年合併營收19.59億元、年增5.45％，創同期第3高，但毛利率21.77％、營益率1.24％雙創同期新低。加上業外收益減少58％，歸屬母公司稅後淨利0.59億元、年減65.08％，創近17年同期低點，每股盈餘0.5元則創同期新低。

廣積受新冠肺炎疫情影響，歐美及日本專案訂單出貨、裝機測試進度全數遞延，致使上半年個體營運動能疲弱。不過，旗下博弈設備廠廣錠在首季博弈專案出貨、儲能系統設備開始出貨，營收表現顯著回升，挹注廣積上半年合併營收仍維持成長。

其中，廣積第二季本業營運首見虧損，除因個體營運偏弱，亦受廣錠儲能系統設備量產仍處初期學習曲線、且電芯供貨不足，致使當季營運意外轉虧影響。不過，受惠轉投資持股28％的研揚顯著轉盈，業外收益躍增帶動廣積第二季獲利彈升、仍順利由虧轉盈。

隨著客戶重啟拉貨，配合廣錠儲能業務量產漸入佳境，廣積7月自結合併營收3.52億元，月增8.48％、年增達46.47％，站上今年來次高，營運動能顯著回升。累計1～7月合併營收23.07億元、年增9.92％，續創同期第3高。

法人認為，隨著日系、美季客戶網安專案大單接續出貨，配合廣錠儲能系統設備生產出貨持續好轉提升，廣積第三季營收可望逐月走揚，在專案大單接續出貨、配合平鎮廠新產能接續開出帶動下，看好第四季營運亦可望逐季走高，下半年營運將一掃上半年頹勢。

(時報資訊)