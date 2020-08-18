(09：27更新)日本氣象廳宣布今年第7號輕度颱風「無花果」生成，中央氣象局表示，未來「無花果」往西朝廣東、海南島移動，明天(19日)登陸廣東，離台灣越來越遠。但台灣仍受到「無花果」外圍環流影響，今天東半部、恆春半島、南部不定時有局部短暫陣雨，北部雲量偏多有零星短暫陣雨。

氣象局預報員劉沛滕表示，「無花果」目前位於東沙島海面，以每小時21公里速度向西進行，其移動速度較快，深夜可能會進到廣東海面，周三(19日)抵達廣東附近接近海南島。

「無花果」生成 午後雷雨再下7天 周末雨更多。(示意圖 資料照)

劉沛滕表示，台灣主要受「無花果」外圍環流影響，今東半部、恆春半島、南部不定時有雨，東沙島強陣風浪比較大。北部雲量偏多有零星短暫陣雨，午後中部有雷陣雨，中南部有局部大雨發生機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明天至周五(21日)西半部晴朗炎熱，最高溫約35、36度，午後新竹以南雷陣雨機率較高，並有大雷雨發生機率，恆春半島、東半部多雲偶有局部短暫陣雨。周六至下周一(22~24日)轉西南風，水氣更多更不穩定，降雨時間不限午後，各地有局部陣雨或雷雨，注意大雷雨及劇烈天氣。

(中時新聞網)