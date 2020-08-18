造勢活動遭抗議 吉兒勇護丈夫拜登

民主黨總統候選人拜登對外公開， 5度向心上人求婚，才娶到第二任妻子吉兒（Jill Biden）的愛情故事感人肺腑。然而，如今吉兒的前夫史蒂芬森（Bill Stevenson）出面，直指那一切全是說了超過40年的謊言。

現年72歲的史蒂芬森說，他沒想要傷害任何人，但即將出書，戳破這虛假的故事。他強調，事實就是事實，已經發生的事就是發生了。

據《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，拜登說，在吉兒的婚姻失敗後，他1975年3月看到她的相片，後來兩人相親，從此就在一起了。不過，史蒂芬森說，早在1972年時，他和前妻吉兒就和拜登相識，當時他們為身為德拉瓦州新堡郡（New Castle County）議員的拜登助選，幫忙他首度角逐聯邦參議員。「吉兒和我坐在拜登家的廚房裡，」史蒂芬森說，「我們在幫他助選。」

.@JoeBiden had an affair with Jill while she was still married to her now ex husband Bill Stevenson.

https://t.co/7rXRNQNlbt#KAG #Trump2020 #MAGA — Deplorable CSteven (@CSteven) August 12, 2020

而就在1972年拜登首度贏得參院選舉後不久，第一任妻子娜莉雅（Neilia）帶著兒女進行耶誕採購時，不幸發生車禍，她與當時1歲的女兒娜歐蜜當場死亡。而兩個兒子波伊與韓特當時雖然身受重傷，但僥倖逃過一劫，最後拜登在他們的病床邊宣誓就任參議員。

史蒂芬森說，最初他懷疑拜登和妻子出軌是在1974年8月，當時他26歲，吉兒23歲，而拜登則是31歲。「她有位閨密告訴我，她覺得喬和吉兒走得太近了。」

(中時新聞網)