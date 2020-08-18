西區老八拓荒者「雙槍」英勇非常，讓老大湖人也感受到壓力，主將詹姆斯(LeBron James)認為這將會是他17年NBA生涯最艱苦的一次季後賽。「這很可能是非常困難的季後賽，甚至是最困難的。對我來說是最困難的一次總冠軍挑戰。」

身經百戰的詹姆斯告訴《洛杉磯時報》說：「光是能打到現在的位置，我就覺得很可貴。我珍視善用每一天，這一切都不是理所當然的，特別這是我第17個球季了，我不會一開季就說：好，來打季後賽，來打總冠軍賽，我珍惜這所有的過程。」

拓荒者從對戰成績來看絕不是湖人的對手，但是後場「雙槍」利拉德(Damian Lillard)、麥科倫(CJ McCollum)近況火熱。拓荒者本季的進攻評比高居全聯盟第3，雖然防守評比也是倒數第3，但他們就是擅長與對手互相飆分，也就是「換拳」的打法。

外界認為這對湖人可能較為不利(雖然還是看好湖人晉級)，因為湖人是守優於攻，進攻能力不足(進攻評比第11)，特別是外線人才短缺，三分球命中率34.9%、場均出手數31.6都是聯盟後段班(排名第22與第23)，拓荒者全力防堵詹姆斯就有機會阻斷他們的火力供輸。

(中時新聞網)