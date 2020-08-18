17日凌晨1時許，在台北信義區的街頭，發生了熊貓外送員與阿北鬥毆事件，整個過程由路過的民眾拍下，上傳至《爆廢公社》，目擊的民眾表示，熊貓外送員和阿北兩人就在人行道上扭打成一團，由於扭打方式太像是情侶「交纏」，讓網友的留言都歪樓。

藉由民眾上傳的畫面中，熊貓外送員與阿北發生衝突後，兩人就在人行道上，外送員手拿安全帽，將阿北壓制在地上，阿北只能不斷掙扎，拿起手上的安全帽似乎想要砸熊貓外送員，但最終安全帽仍被甩至馬路邊；而外送員也發出怒吼「你先推的喔！」路過的民眾都傻眼，事發就在台北市信義區的深夜凌晨1時許左右，民眾發現後隨即報警處理，但整起事件起因為何，還不得而知。

熊貓外送員與阿北扭打的畫面，讓網友相當歪樓。（圖／爆廢公社）

這段畫面被路過民眾，上傳至《爆廢公社》，由於兩人的扭打畫面，從旁看來太像男女間「親熱畫面」，引發網友歪樓留言「為什麼畫面看起來怪怪的」、「不說在打架我還以為是在親熱」、「幸福就是來的那麼突然，像極了愛情」，不過也有網友說「浪費時間，多跑兩單更好」。

不過外送員當街與民眾扭打已不是頭一遭，6月時台中就有一名外送員，與另一名男子起口角，先是互嗆後，接著開始扭打，一路打到旁邊鐵皮圍籬，同樣也是遭到民眾上傳至臉書社團，引發網友討論，如今又發生一起外送員路邊扭打事件，有網友說，這下真的變功夫熊貓了。

(中時新聞網)