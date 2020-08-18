國民黨在高雄市長補選大敗，這是國民黨今年來第三次在選舉上以大敗收場，黨內改革聲浪從年初以來就從未減少，而近來國民黨立法院黨團總召林為洲竟然提出「告別韓流」的說法，這讓許多藍營支持者無法接受，過去向來力挺韓國瑜的新北市議員葉元之就批評林為洲是在臉書上「講幹話」，但也引來議員徐巧芯回嗆。

葉元之在臉書上回應林為洲的說法，認為林為洲身為黨內高層，不利用權力好好進行改革，反而像個網紅一樣，在臉書上發發幹話，「這才是國民黨無法改革、進步的原因」，他反倒想請教高層，告別韓流的具體方法，以及告別韓流之後，國民黨要做些甚麼？

但葉元之的想法可能不是國民黨內唯一的意見，對此，徐巧芯也在網路節目上對葉元之的說法相當不以為然，「那葉元之要韓國瑜做甚麼？」選黨主席還是選新北市長？希望侯友宜不要連任、去挑戰總統，然後新北市長讓韓國瑜去選？這就是他所謂「延續韓流的方式」？

徐巧芯指出，實際上韓國瑜目前仍在休息，是國民黨與李眉蓁希望他出來站台，韓才情義相挺，所以國民黨是沒有立場去責怪韓國瑜的；但林為洲的說法也沒有傷害韓國瑜，但在葉元之這種非常支持韓國瑜的人耳中，只要是有一點點希望走向多元的聲音，他們的反應就會很大，但徐巧芯認為「真的不要這個樣子」，呼籲大家冷靜下來討論。

林為洲的一句「告別韓粉」，讓國民黨內在2018年以來的矛盾一口氣被激起；徐巧芯指出，林為洲的論述應該要更清楚，國民黨內還是有「挺韓」與「不這麼挺韓」的支持者存在，要如何調和兩者的關係，仍要考驗黨內高層的智慧。

(中時新聞網)