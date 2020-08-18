高雄市長補選，民進黨陳其邁得到67萬1804票奪下寶座，國民黨李眉蓁則獲24萬8478票，民眾黨吳益政僅3萬8960票。有評論分析指出，若從深層次意涵來看，此次補選藍綠白皆非贏家。此外，該評論認為，陳其邁若兩年任期內拿不出亮眼成績單，難保綠營內部不會出現雜音，到時恐再現權力爭鬥。

高雄市長補選落幕，陳其邁雖順利當選，但外界認為，陳其邁雖得票率逾7成，超越陳菊2014年得票率紀錄，但敗給自己2018年市長選舉的74萬票。李眉蓁則僅拿下24萬8478票，當初國民黨主席江啟臣訂下的「李眉蓁333防線」全失守。吳益政最後得票只有3萬多票，可見民眾黨此次藉補選練兵成效不彰，黨主席柯文哲魅力跨不進南台灣。據《中評社》報導，選舉結果是綠營獲勝、藍營大敗、白色力量邊緣化，但若從更深層次意涵來看，藍綠白都不是贏家。

該評論分析指出，綠營在完全執政之下，幾乎動用國家機器力助陳其邁，結果卻在低投票率下創下縣市合併後市長得票數最低紀錄，贏得不光彩。此外，陳其邁補選不算耀眼的得票數，以及市議會藍大綠小的政治生態，陳未來施政恐難像陳菊時期完全執政時順暢。若兩年任期內拿不出亮眼成績單、跳不出政黨呵護，難保綠營內部不會出現雜音。

至於國民黨部分，評論認為，選舉結果顯示國民黨在高雄實力大幅萎縮！若政治環境未出現劇烈變動，以目前的政治生態與藍綠實力，國民黨想再拿回高雄執政權難上加難，未來高雄對國民黨恐將猶如政治荒漠般存在。這次補選也顯示出民眾黨面臨嚴峻人才匱乏危機，若不能積極培養人才、強化基層經營，未來恐難與藍綠抗衡。

(中時新聞網)