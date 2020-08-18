民眾黨公關長吳怡萱，因過去擔任記者採訪時把「體感溫度」說成體溫，再度被「只是堵藍」粉專翻出，她坦言確實覺得自己犯低級錯誤很瞎，但也大酸能登上側翼粉專很榮幸。

吳怡萱在臉書表示，「該來面對就來面對！」認為刻意翻過去的「口誤」，也就是側翼粉專的程度而已，不會否認的確講錯話，提起剛出社會時跑新聞，把體感溫度說成體溫，「我也覺得自己蠻瞎的，怎麼會犯這種低級錯誤。」

「但今天側翼蟑螂就喜歡這樣，回應不了問題，就愛挖人家過去，然後再嘲笑一輪」，吳怡萱指出，從上次美國衛生部長的發文開始，就用這個來酸她，其實一開始很在意，但後來看到美國衛生部長口誤，大家護航的反應，「我想，口誤對你們來說，應該包容度很高吧？」但也強調不會硬拗，「對，我就是說錯了」。

對此，網友表示「勇敢面對自己的錯誤，人非聖賢誰能無過」「不用理會蟑螂」「原來這個記者就是妳！以前都沒發覺。不過這也是過去的事了，加油！小心不要再口誤了」，但也有人不以為然說「我覺得你不是口誤，是認知錯誤」「這麼多年後你才想到要面對問題承認口誤？」

(中時新聞網)