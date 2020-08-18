小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（18日）財經重點。

【1】美掐斷華為 殃及聯發科

美國再出重拳封殺華為，美國國務院17日宣布，進一步收緊對華為的限制，阻止華為取得未經特別許可的半導體，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片。

【2】可成今停牌 傳泰州廠賣藍思

金屬機殼大廠可成宣布18日停牌，並傳出將把大陸泰州廠出售給大陸知名觸控面板玻璃大廠藍思，再替金屬機殼產業投下震撼彈！

【3】中低價股大反攻 58檔奔漲停

在長榮（2603）Q2財報優異等效應下，帶動市場資金轉進股價被低估的中低價股，另大魯閣（1432）宣布將提撥資本公積配息4元，股價連3根漲停，以及長華*（8070）票面縮減成1/10，17日股價重新掛牌拉漲停，都激勵中低價股漲翻天，58檔漲停股中，有32檔股價低於30元。

【4】人行再放水７千億人民幣 陸股匯雙漲

受經濟數據放緩及中美關係等各方壓力的影響，中國人民銀行在8月加大投放力度。人行17日宣布進行人民幣（下同）7千億元的中期借貸便利（MLF）操作，連同500億元的逆回購（附賣回），扣除到期的4,100元MLF和逆回購，向市場淨投放達3,400億元，規模超出市場預期。

【5】美第二波制裁 鎖定港交所

美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）近日表示，美國針對「港版國安法」的第二波制裁很快將到來，鎖定對象除了「紅二代」和「紅三代」，香港交易所也將成為制裁對象。

(中時新聞網)