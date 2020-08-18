曾經是生技股王的康友-KY爆發掏空案，檢調懷疑董事長黃文烈等高層，涉嫌將大陸的孫公司「六安華源製藥」廠房設備抵押，向銀行貸款掏空7億，並且未在財報揭露，涉違《證交法》，17日搜索、約談簽證會計師施景彬、江明南及康友楊、劉姓員工等人，檢方18日訊後，凌晨諭令將炒作康友股價的黃姓男子，依涉嫌證交法操縱股價罪向台北地院聲押禁見，另會計師施景彬、江明南2人依證交法財報不實罪，均交保30萬元，楊、劉姓康友員工獲請回。

另外，黃文烈、康友總經理章永鑒、財務長蔡曉梅及稽核主管王浩4人均已出境，檢方近期將通緝人在大陸的章、蔡、王3人，黃疑潛逃新加坡，檢方昨發拘票拘提，擬近日通緝，將請外交部註銷護照，透過司法互助緝捕。

康友董事會因黃月初失聯，派員赴大陸安徽六安公司查帳，發現早已沒營運，人去樓空，且六安自2018年至今年5月財報不實，未揭露六安遭抵押、向贛州銀行廈門分行貸款掏空7億，康友向北檢提告，證期會也向北檢告發。

檢調懷疑，六安是康友的孫公司，2016至2017年因「生產銷售劣藥」，被六安藥監局開罰近台幣20萬；2018年六安營運困難，康友均未在財報揭露，還美化帳面，佯稱六安有獲利，與康友有資金往來假象。檢調昨先就財報不實部分，搜索查扣帳證，將等黃到案，擴大追查。

(中時 )