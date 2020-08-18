好萊塢女星安柏赫德(Amber Heard)，不僅與強尼戴普離婚官司打了4年未落幕，甚至還被控出軌特斯拉創辦人伊隆馬斯克，可以說是醜聞不斷，未料她近來去土耳其伊斯坦堡旅遊時，似乎沒戴胸罩參觀清真寺，慘遭網友砲轟對宗教不尊敬。

安柏赫德在IG上貼出前往土耳其伊斯坦堡參觀清真寺的照片，根據了解女性入內參觀，得戴頭巾遮住頭髮、頸部、上胸，有些甚至只能露出雙眼，雖然她按規定戴上頭巾，但依然露出頭髮、頸部和小腿，更誇張的是竟身穿低胸衣服，還露出深邃事業線，更被眼尖網友發現疑似「無罩」激凸，怒斥她根本把頭巾當時尚配件，對宗教毫無半點尊敬。

安柏赫德日前被爆婚姻期間出軌特斯拉創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk），兩人甚至為了熱戀期間存下的胚胎爭所有權，男方更一度揚言要毀了它，對此馬斯克澄清在安柏已婚期間完全沒接觸過女方，更隔空呼籲彼此停止戰火。

(中時新聞網)