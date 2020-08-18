IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）因股票達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報，2020年7月自結稅後淨利達3.45億元、年增達5.27倍，每股盈餘0.53元。以此推算，1～7月稅後淨利約16.45億元、每股盈餘約2.54元，較去年同期大幅轉盈。

不過，南電17日股價開高後向下翻黑走跌，雖一度奮力翻紅上漲2.43％至147.5元、再創2010年7月中以來1年1個月新高，但仍難敵沉重賣壓而再度翻黑，終場放量下跌3.82％至138.5元。三大法人反手賣超達1萬922張，其中外資及投信合計賣超達1萬1394張。

南電公布2020年7月自結合併營收33.77億元，月增4.14％、年增21.67％，創近8年9個月高點。稅後淨利3.45億元，較去年同期0.55億元躍增達5.27倍，每股盈餘（EPS）0.53元，遠優於去年同期0.08元。

以此推算，南電2020年1～7月自結合併營收203.98億元，年增22.4％，續創近6年同期高點。稅前獲利18.58億元、稅後淨利約16.45億元、每股盈餘約2.54元，較去年同期稅前虧損約2.7億元、稅後虧損約2.7億元、每股虧損約0.42元大幅轉盈。

南電受惠ABF載板產能滿載、拉貨動能強勁，且BT載板需求不淡，帶動今年以來營運成長動能暢旺。展望後市，南電先前預期，若排除非經濟因素干擾，預期今年營運可望逐季成長，下半年營收將優於上半年，上下半年比重估約45％：55％。

投顧法人看好南電下半年BT載板需求轉強，系統封裝（SiP）需求增加將帶動稼動率突破9成。而透過良率改善及去瓶頸化，ABF載板產能估增2～3％，帶動平均單價（ASP）小幅成長，配合PCB需求穩健、高密度連接板（HDI）需求放量，成長動能將持續增溫。

而美系外資看好5G、AI等應用成為推動ABF載板需求成長長期動能，將帶動ABF載板進入第三波成長周期，預期供需將持續吃緊至2022年，2020～2022年獲利年複合成長率可望逾50％，首次將南電納入追蹤個股，給予「買進」評等、目標價上看235元。

不過，美系外資指出，南電較聚焦AMD、博通（Broadcom）等網通及數據中心客戶，貢獻整體ABF載板營收逾75％。由於客戶結構相對集中，加上第四季步入PCB傳統淡季，引發市場憂心受華為遭美制裁升級影響較大，第四季營運將明顯轉弱。

(時報資訊)