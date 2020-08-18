高雄市湖內區1家餐廳16日舉辦婚宴，新人遺失12萬5000元的婚禮預備金報警，警方到場，請被認為有嫌疑的新人、婚禮祕書等5人，配合脫衣檢查，傳出新郎脫到剩內褲，友人PO網質疑執法過當。警方強調，事先已徵求同意配合調查，也未要求脫到只剩內褲。身為主角的新郎也跳出澄清，員警沒有要強迫他脫光，完全是因為自己為了避嫌才脫到剩內褲。

謝姓新人夫妻16日辦終身大事，在湖內區餐廳宴客，當晚7時10分，發現放在新娘準備室的婚宴待付款12萬5000元不翼而飛，懷疑遭竊而報警。友人事後在臉書社群《爆怨公社》貼文，指警方到場要求曾出入新娘準備室的新郎、新娘、2名新娘祕書與1位男性家屬共5人脫衣檢查，也包括這對新人，令人不能接受。

友人貼文質疑，新郎為表示清白，甚至脫到只剩內褲，供警方搜身。「男警官一來就要求現場的人必須脫光光搜身檢查，這是合理的嗎？又不是在搜查毒品！且調閱監視器發現有1名可疑男子，如果真是他，那其他在場脫光被搜身的民眾，可以要求精神賠償吧？」

其中1名新祕上網回應說，沒有立刻報警，錢是在新娘二進前，至休息室換裝時，就發現不見，直到宴客完才報警。警察先查驗身分，大家都無前科，之後說要搜身。「進去後就開始脫鞋子襪子褲子內褲衣服。」

警方表示，由於事出緊急，為釐清在場人嫌疑與否，搜身前先取得當事人同意，且員警採一對一帶至隱密房間檢查人身及隨身物品，女性由女警陪同，期間也關掉密錄器，兼顧隱私。警方說，當事人自願配合脫去衣物，不是由警員脫去，警方也未要求新郎脫到只剩內褲。現場搜查完仍沒找到現金，正依監視器畫面追查。

律師宋克芳說，儘管當事人願意配合，但警方手段與目的不應逾越比例原則，且竊盜非重罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，執法需更謹慎。法界人士也說，查竊盜，要人脫光衣物，恐已過當。

(中時新聞網)