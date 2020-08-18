國內昨(17)日新增一例自美返國少年確診，中央疫情中心公布相關資訊後，引起外界一堆問號。奇美醫院急診醫師陳志金便質疑，為何無症狀卻在居檢期做檢驗，為何沒有列匡接觸者？網友更質疑「怎麼又是探親，好會選時間？」更有人直言，返台少年忍10天才採檢，最大考量可能是在美國的接觸者確診了。

根據指揮中心說法，個案8月5日入境台灣迄今無疑似症狀，8月15日經地方衛生單位採檢，於17日確診，目前收治住院隔離。由於個案航行途中有適當防護，返國迄今均無症狀，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，故無匡列接觸者。

陳志金昨在臉書上表示不解，既然少年無症狀，為何會在第11天採檢呢？以目前的政策，即使檢疫期滿14天也不會檢驗PCR。那麼，案485到底是因為「什麼緣故」，「地方衛生單位」會在「第11天」去檢驗PCR呢？是主動還是被動驗的呢？這樣的檢驗，是「個案」還是「常規」呢？他並指出，無匡列接觸者也很怪。都沒有接觸到人？前後兩排都沒有人？司機呢？

針對外界的質疑，指揮中心發言人莊人祥僅表示，會進一步了解為何衛生單位去採檢。不過這樣的回應，仍難為大家解惑，「這樣等於開了無症狀也篩檢先例了，之前有些人無症狀也想篩不能篩」、「美國各地都有免費採檢站！台灣看病便宜，卻不採檢！從醫學角度看，都有問題！」

其他網友也有精闢分析，「住美國的小明可以會台灣探親，一樣都是自己的小孩，標準在哪」、「又是探親，好會選時間」、「可能在美國接觸過的人這幾天才確診吧？然後家屬很擔心就要求採檢？」、「10幾歲就長期居住在美國，可能是個在美國出生的美國人、寒暑假才回國吧！」、「疑點重重！居家檢疫無症狀怎麼會突然做檢驗？而且是忍到第十天？」、「所有從美國回來的都有問題！因為美國看病太貴⋯」。

(中時新聞網)