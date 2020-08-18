NBA季後賽開打了，首戰就出現最精彩的過程，爵士米契爾狂拿57分，但金塊賈瑪莫瑞先在正規賽用兩顆三分球追平比數，延長賽又率隊打出8比0攻勢，最終金塊135比125拔得頭籌。

西區例行賽戰績排名第三的金塊迎戰排名第六的爵士，半場戰畢金塊取得7分領先優勢，然而第三節風雲變色，米契爾連續發飆得分，爵士靠著一波18比8攻勢逆轉超前，帶著5分優勢來到第四節。

決勝節，金塊雖然再次翻轉戰局，不過，米契爾在4分鐘內豪取14分，幫助爵士看到勝利希望，可惜沒能守住賈瑪莫瑞，讓他連續在三分線外破網，金塊得以115逼平。

延長賽，爵士可能是氣力放盡，攻擊和防守失誤連連，金塊士氣大振，賈瑪莫瑞和約基奇聯手攻下8分，尤其是約基奇的三分球徹底摧毀了爵士希望，最終以10分之差拿下勝利。

金塊5得分上雙，頭號功臣賈瑪莫瑞36分、9助攻、5籃板，約基奇29分、10籃板，替補悍將葛蘭特19分，蒙提莫里斯14分，麥克波特13分、8籃板。

包辦全隊4成得分的米契爾，33投19中，三分球出手15次命中6球，18罰全部命中，57分、9籃板、7助攻的神奇演出，無奈挽不回球隊落敗命運；戈貝爾17分、7籃板，英格利斯19分、5籃板、6助攻，克拉克生18分。

(中時 )