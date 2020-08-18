Even Jamal Murray couldn't believe Donovan Mitchell's final line 😂😂😂 pic.twitter.com/r1kosFN0Hs — #RingerNBA (@ringernba) August 17, 2020

NBA西區季後賽18日開打，丹佛金塊延長賽135-125擊敗爵士。金塊賈瑪穆雷(Jamal Murray)勇砍36分，約基奇(Nikola Jokic)貢獻29分，但最可怕的還是爵士米契爾(Donovan Mitchell)居然飆出57分，對手穆雷賽後非常驚訝：「你說他得了57分？」

米契爾全場出手33中19，外線投15中6，加上13罰全進。此戰讓他成為季後賽史上單場得分排名第3的人，僅次於兩位飛人：前公牛隊麥可喬丹(Michael Jordan)的63分、前湖人隊貝勒(Elgin Baylor)的61分，這兩人都是對戰塞爾提克。

然而最不光彩的是米契爾也在正規賽結束前1分46秒出現8秒未過半場的違例失誤，當時對手沒去壓迫他，是他自己數錯時間了。「身為領袖與控球的後衛，那是個糟糕的錯誤。我只顧著慢慢走，我應該要更有警覺的。我不至於把全場放在那一球，但那確實是關鍵的一部份。」

米契爾也不必太喪氣，因為喬丹當年63分那一場也是敗給了塞爾提克，對手大鳥柏德(Larry Bird)賽後告訴波士頓媒體說：「我畢生沒見過這麼厲害的球員，這是上帝偽裝成喬丹在打球。」米契爾雖然輸了，他的勇猛仍將名留青史。

(中時新聞網)