受輝達等科技股上漲帶動，周一那斯達克指數再創歷史收盤新高，標普500指數小漲，距2月19日創下的歷史收盤高點仍僅呎尺之隔。

受金融股與工業股下挫拖累，周一道瓊工業指數收跌0.31%，為27,844.91點。

標普500指數收漲0.27%，為3,381.99點，距歷史收盤高點3,386.15點僅一步之遙。

那斯達克指數收漲1%，為11,129.73點，為本月第5次改寫歷史高點。

標普11大類股漲多跌少，以非必需消費品類股漲1.21%、地產股漲0.89%、科技股漲0.67%表現最佳。金融股下挫1.54%，表現最疲弱。

輝達大漲6.7%，收在493.48美元，股價創下歷史新高，為標普500指數與那斯達克指數帶來的提振最大。兩名分析師在輝達周三發布季報前調升其目標價。

科技巨頭微軟漲0.66%、Alphabet漲0.68%，亦為那斯達克指數帶來提振。

亞馬遜漲1.09%，收在3,182.41美元，消息人士透露，亞馬遜有意取得全球主要雲端運算公司Rackspace Technology的少數股權。Rackspace應聲大漲10.30%，收在18.31美元。

生物製藥公司Principia Biopharma飆漲9.38%，收在99.25美元，創下歷史新高。法國製藥巨頭賽諾菲宣布將以每股100美元現金、約37億美元收購Principia。

巴菲特投資的控股公司柏克夏海瑟威公布第二季新增價值達5.62億美元的巴里克黃金（Barrick Gold）持股。巴里克黃金股價暴漲12.54%，帶動紐蒙特黃金公司（Newmont）漲7.10%、Freeport-McMoRan漲2.32%。標普材料股指數收漲0.38%。

在公布財報前，主要連鎖零售商勞氏公司（Lowe's）與家得寶均漲逾2%。

(時報資訊)