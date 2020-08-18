陳文茜透露曾建議趙少康選總統。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

陳文茜昨(17日)再上《少康戰情室》和趙少康互動，有別於先前火藥味十足，陳文茜昨發文還原錄影花絮，透露曾建議趙少康選總統，若參選，她願意當副總統輔佐，沒想到被趙少康婉拒，「他怕我（陳文茜）篡位，毒死他」，讓陳文茜傻眼。

陳文茜昨又參與錄影《少康戰情室》，因免疫系統攻擊臉部腺體，她只好刻意用頭髮遮住半邊臉，錄影前陳文茜與趙少康雙雙先合影，「我半躺在趙先生懷裡，假裝撒嬌，攝影師一直提醒我的頭髮，趙先生急著喊：你沒有聽過：猶抱琵琶半遮面？於是今天一開始就成了嘻哈版，不是吵架版」。

錄節目時聊到習近平的姊姊、姪女、汪洋女兒在香港都有置產，疑是大陸內部有人為了鬥爭刻意流出的訊息，趙少康聊到這話題停不下來，超出時間2分鐘，陳文茜笑說：「本小姐立即援比上週趙先生突然喊結束的模式，在他準備繼續發揮前，越過主持人：喊，時間到了，結束！！」

陳文茜又說，拜登的助手小陳文茜8歲，讓她想起曾提議叫趙少康參選總統，她願當副手，呼籲趙少康：「你那麽稀有，還有赤子童心，認為總統要有理想，你怎麼不出來競選？這樣我才能當副總統候選人？」趙少康卻怕陳文茜毒死他爭篡位，令陳文茜好氣又好笑，虧：「不要相信『男人』一時衝動熱情的話：還有不要得罪假裝撒嬌溫柔的小妹」。

(中時新聞網)