網紅館長（陳之漢）日前宣布開賣厄瓜多白蝦，卻遭雲林菜農林佳新質疑囤貨，貶低台灣農漁業。對此，館長直播開嗆，並點名林佳新就是「韓粉五虎將」，不過卻遭另一名網紅、四叉貓（劉宇）打臉說「林佳新不是五虎將之一啦」！

館長為了厄瓜多白蝦與林佳新互槓，在直播中表示，大家都說他餵狗喝海尼根，人稱「韓粉五虎將」。沒想到竟遭四叉貓打臉，在臉書指出，館長要提告韓粉五虎將林佳新，「但是…館長你知道嗎？林佳新不是五虎將之一啦」。

四叉貓也盤點韓粉五虎將，包括杏仁哥（吳育全）、貼紙哥（黃建豪）、強強滾（張銘誌）、文山伯（張文山）、陳清茂，笑說「有沒有感覺奇怪的知識增加惹」。

館長日前在直播中表示，2016曾爆出台灣本地草蝦養殖的時候加藥。對此，林佳新指出，台灣現在養殖的淡、海水蝦多數都是用混養虱目魚、烏魚為主，養的蝦子都很少，就算有病用藥也不一定有用，也沒有價值，所以大部分業者都靠養益生菌把池子養好，來增加蝦子的免疫力。

林佳新說，台灣的農民自我管理教育和檢驗機制與履歷推行多少年，走過多少風風雨雨才有今天，許多業者更是用室內養殖或精進養殖技術降低生菌素達到生食級，對於館長的說法，很多本土養殖業者很生氣，但又怕出來講會被館粉出征。

(中時新聞網)