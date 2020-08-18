原本是科技公司工程師的孫少達，因有心從事公益，最近成立「明樂福公益有限公司」希望藉由從事公益進行創業，並與台灣尤努斯基金會簽下備忘錄，未來除持續接受基金會的輔導，同時把盈餘10％捐贈給基金會，其餘盈利將全部做公益行善之用。

孫少達家族在新竹做米粉，畢業後在科技公司工作，結婚後成為台中女婿，定居台中，過去在擔任工程師時，私下透過臉書粉絲頁「孫小砲的夢幻泡影」以直播方式分享音樂、快樂和愛，後來無意間接觸到公益活動，也藉由銷售一些商品來幫助弱勢，後來即以20萬元為資本向經濟部登記成立公司，並把公益二字加入在公司名稱中。

他說，公益公司經營以從事推廣優質商品和公益活動籌辦為目標，獲利的百分之10會回饋給台灣尤努斯基金會，其餘因目前也無其他股東，僅他個人獨資，所以也會在他個人主導下，扣除營業成本後，把盈餘再投入公益和扶助弱勢。

孫少達說，他有個協助弱勢的構想，就是透過公益活動把弱勢團體結合起來，變成一個家族，讓大家可以藉由分享資源、相互幫忙，而讓弱勢族群得以就業。

(中時 )