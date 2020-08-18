小琉球是暑假出遊玩聖地，近日有網友在地方臉書社團表示，有一名男性遊客深夜闖入民宅，自稱有在收購老酒及古幣，行徑相當詭異外，就連住戶在家拒絕他，仍被硬是闖入，在客廳晃了幾圈，四處看看後，似乎發現有監視器，才罷休離開。

本月16日，有一名網友於《小琉球聯盟》臉書社團，上傳一段長達1分多鐘的影片，只見一名身穿白色T恤的男子，先是在門口探頭，隨即脫鞋就入內。屋主表示她本來想要去外面看看兒子的奶粉是否有拿進屋內，這名男子就從馬路的對向跟她說：「不好意思，我是在做收購老酒的，剛剛瞄到妳們家好像有幾支不錯的耶！想高價跟妳們收購，請問能不能賣我？」

小琉球一名遊客，硬是要闖入民眾的住宅後，在屋內晃了幾圈。（圖／翻攝自小琉球聯盟）

由於夜已深，女主人表示家人與小孩都要睡了，男子還是堅持要入內，而在一旁疑似是男子的女朋友，則自顧自地在一旁玩手機，完全沒有要制止的意思。隨即，男子就將鞋脫了，進入屋內，探頭看了又看，似乎發現有監視器正在拍攝，才說對屋主說「應該是我看錯了」！

小琉球一名遊客，硬是要闖入民眾的住宅後，在屋內晃了幾圈。（圖／翻攝自小琉球聯盟）

放棄了「老酒」後，又問屋主有沒有「古幣」可以供他收購？女主人直說沒有，對方才肯罷休，由於男子手裡拿著半罩式的安全帽， 擔心萬一遭遇不測，令屋主相當不安，她表示雖有可能是自己腦補太多，但還是提高警覺。

對於這種半夜突然闖入自家的行為，令人相當害怕，同時屋主也質疑，「怎麼可能透過紗窗就能看到櫥窗裡的酒？而櫥窗內還有其他的物品擋住」，最後也提醒同樣居住在小琉球的居民，晚上門窗都該鎖好，保護自己。

而警方表示，雖然屋主並無財物上的損失，不過全案已進入調查，將會通知該男子到案說明，並加強旅遊旺季的巡邏，保護民眾居家安全。

(中時新聞網)