不同於復賽的磨練與重新找回手感，來到短兵相接的季後賽，衛冕軍終於展現應有實力了，先發五虎得分全部上雙，范維利特攻下30分，伊巴卡貢獻22分，134比110痛宰籃網，季後賽首輪取得1比0領先優勢。
開打哨音響起後暴龍就立刻進入攻擊模式，單節打出37比20攻勢，讓籃網差點崩潰，次節暴龍再添36分，半場結束已領先高達22分，幾乎就能宣布提前拿下勝利。
易籃再戰，坦普與利維特吹起反攻號角，率領籃網將落後分數追至8分差距，泰倫戴維斯三分球破網，幫助暴龍止血。
第四節，范維利特連飆兩記三分球，暴龍將優勢擴大到15分差距，緊接著阿奴諾比連投帶罰得到6分，伊巴卡又在三分線外破網，此時暴龍領先21分，徹底澆熄籃網的反撲氣焰，最終以24分的絕對差距帶走勝利果實。
里歐納德離開後，范維利特成功接下先發控衛棒子，15投11中，三分球進了8顆，30分、11助攻，板凳席上的領軍人物伊巴卡22分、7籃板，席亞卡18分、11籃板，羅瑞16分、7籃板、6助攻，馬克蓋索13分、5籃板，阿努諾比12分、5籃板。
籃網的投籃命中率雖然不遜於對手，但暴龍整場比賽三分球44投22中，高達五成的命中率，籃網陣地遭到無情砲轟，大輸24分。
(中時 )
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