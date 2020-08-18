先前就有氣象組織預測，今年全球將迎來有紀錄以來最熱的夏天，而日前美國南加州沙漠地帶死谷測得氣溫攝氏54.4度，創下百年來全球最高溫；而日本東京8月至今也有53人因中暑身亡。

根據《路透社》報導指出，美國南加州沙漠地帶死亡谷火爐溪的氣象觀測站，在17日下午3點14分測得54.4度高溫，而負責管理的國家氣象局（National Weather Service）拉斯維加斯（Las Vegas）氣象站表示：「這是1913年7月以來，官方測得的最高溫度。」但該結果仍需要經過正式審查。

又根據《NHK》報導指出，東京都監察醫務院表示，東京都本月10日至15日這期間，有27人因中暑死亡，其中26人於屋內身亡，當中更有23人的屋內並沒有裝設冷氣，死者年齡坐落在50至90多歲間，其中70歲11人、80歲6人。而8月至今，東京都因中暑死亡的案例共有53人，當地的消防廳呼籲民眾夜間應該要適當地開啟冷氣，多補充水分、避免中暑。

日本氣象廳表示，17日在東海、西日本地區出現高溫。靜岡縣濱松市17日下午12時10分測到41.1度，岐阜縣美濃市、宮崎縣西米良村觀測到39.7度、長野縣飯田市南信濃觀測到39.5度、奈良縣十津川村風屋及高知縣四萬十市西土佐觀測到39.4度。日本全國有26個觀測點測到最高溫新紀錄。

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(中時新聞網)