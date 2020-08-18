國民黨在高雄市長補選中慘敗，國民黨立法院黨團總召林為洲一句「告別韓流」引發爭議！對此，有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》直言，韓流怎麼毀掉的，跟很多只想靠韓流謀取利益的國民黨人有關，他認為，國民黨不能不負責任切割韓，反而該思考，韓為何對這些人來說如此難以取代？此外，他稱林為洲沒有說錯，國民黨再也不能靠韓流，該想怎麼再造新流。

有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》指出，該如何處理韓支持者、韓流，國民黨智庫應該仔細研究2018韓流的崛起，之後的發展，以及目前韓國瑜支持者與國民黨支持者之間的關聯性，以民調等方式做理性分析，再思考對策。

該網友認為，所謂韓粉或是韓流到底對國內政壇有多大影響力，國民黨內自己應該要試著去量化一下，韓在2020那種絕境狀態還有552萬票去投票給他，國民黨不可能說不要。但國民黨在緊張什麼？該網友認為，主因為552萬或許夠鐵，但擴張不出去，如果韓流變相阻礙盤面的擴大，再怎麼鐵也贏不了。

國民黨要怎麼處理韓流？該網友認為，應該做個周全的研究，先了解當初這些人集結的理由跟背景，支持他的人是因為什麼原因，他們的生活背景是什麼？再來要了解的是，他們到底佔藍營支持者比例多少？他們佔全國選舉人口多少？這攸關接下來的處理方式。

至於韓流怎麼毀掉的，該網友直言，跟很多只想靠韓流謀取利益的國民黨人也有關係，國民黨不能不負責任地切割韓，韓至今也沒背叛過國民黨。國民黨反而應該思考一件事，韓國瑜為何對這些人來說如此難以取代？而其他國民黨想居領導大位的人，更應該思考，若只是喊著要他們退韓潮，怎麼會有用？總要給人家一個轉移的「標的」，認為自己比韓更有資格站上去的人。

對於林為洲一席話引發爭議，該網友認為，林並沒有說錯，國民黨再也不能靠韓流了，而是要怎麼想辦法再造新流。

(中時新聞網)