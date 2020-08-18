獲Wedbush證券等投資公司看好，電動車大廠特斯拉周一股價大漲11.20%，收在1,835.64美元，首度站上1800美元大關。

今年以來，特斯拉股價已經漲了3倍多（333.4%），同一期間標普500指數漲4.7%。

Wedbush分析師Dan Ives出具最新報告，稱看好特斯拉在下個月的「電池日」（Battery Day）活動上將做出「顛覆遊戲規則」的重大宣告，因此將特斯拉股票目標價由每股1,800調升至1,900美元。他並表示本季到目前為止，對特斯拉電動車的需求仍然強勁。

此外，投銀Piper Sandler將特斯拉目標價從2,322美元調升至2,400美元，是目前為止華爾街最樂觀的預測。

在特斯拉宣布1股拆為5股的股票分割案後，其股價在過去4個交易日上漲了31.9%，在如此短的時間內看似上漲許多，但已是特斯拉今年以來第8次展現4天漲逾30%的爆發力，其中最吸睛的表現是在截至2月4日的4日漲幅高達52.7%，當時特斯拉公布了優於市場預期的第四季財報。

目前特斯拉的股票市值已經達到3420.93億美元，是通用汽車、福特與飛雅特克萊斯勒合併市值（約936.8億美元）的3倍多。

(時報資訊)