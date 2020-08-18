根據周一美國監管機關披露的文件顯示，軟銀已經收購了電子商務公司亞馬遜約12億美元股份。令投資人除了關注於其投資新創公司，更驚訝於軟銀其他的投資觸角。

軟銀執行長孫正義上周新宣布成立一投資公司，將從近期出售大量資產中的剩餘資金投入於流動性股票。軟銀已在股票投資中投入約100億美元。

周一的文件顯示，除了亞馬遜之外，軟銀也投資Netflix、特斯拉、微軟和谷歌母公司Alphabet等公司股票。

軟銀也投資晶片供應商輝達(Nvidia)，以周五股價計算約有2.2億美元。軟銀近期與輝達接觸，討論旗下安謀的出售可能事宜。

軟銀的投資重點一直在新創企業，其1000億美元的願景基金聚焦在未上市、晚期的新創企業。但該基金的投資績效卻讓集團獲利遭受打擊。

隨著科技股的上升，軟銀手中許多股票也水漲船高。特斯拉自六月底以來股價上漲60%。孫正義也宣稱營業利益不是衡量集團表現的適當指標，資產價值才是較好的量尺。

文件也揭露軟銀亦投資了中國的影片分享公司嗶哩嗶哩(Bilibili)，以及愛奇藝。愛奇異目前遭美國證交會調查中。

(時報資訊)