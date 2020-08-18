新冠肺炎疫情加速企業導入智慧製造，國內廠商—台達電(2308)及所羅門(2359)分別佈局IA及加入AI的機器視覺多年，可望搶食智慧製造龐大商機。

自2011年德國提出工業4.0概念後，全球知名大廠便紛紛開始採用，因此相關技術發展也日趨成熟，根據愛立信(Ericsson)的評估，部署以行動網路為基礎的工業4.0解決方案，五年平均能節省約8.5%的營運成本；而應用案例包括資產追蹤、AR應用、狀態監測、移動型機器人、以及連網工具等，其5G製造工廠便利用AR設備執行遠端故障排除、支援教育訓練。

電力管理廠—伊頓(Eaton)憑藉工業4.0解決方案抗疫，以Microsoft HoloLens 2 AR眼鏡在實體廠區顯示3D影像並支援遠距連接，透過遠端執行核心工作並保障員工安全；日本製造廠—日立(Hitachi)不僅以熱像儀確保工作場所的員工體溫，也結合視訊分析個人防護設備的使用情況。

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，導入智慧製造將是企業在新冠肺炎疫情期間的生存關鍵，除了帶動AR、遠端操作、視覺辨識等相關工具與技術發展，也透過部署更多自主無人搬運車(AGV)、行動機器人(AMR)等運輸機器，減少人力以維持社交距離；預估2024年全球智慧製造市場規模將上看4000億美元，年複合成長率達10.1%，主要成長動能來自遠端與非接觸技術的升級。

拓墣產業研究院分析師曾伯楷指出，2020年全球工業4.0以較穩健的投報率與更成熟的技術，將物聯網、大數據等要素，透過虛實整合呈現於協作型機器人(Cobot)、數位分身(Digital Twins)等解決方案，能夠實現降低成本與提高生產力的宗旨，因此受到相關業者高度關注與採用。

觀察台灣智慧製造趨勢，目前製造業中小企業比例約97%，然數位轉型時往往面臨資訊人力不足、成本效益不彰等瓶頸，因此智慧製造計畫多由政府與法人單位共同推動。全球政經、產業趨勢、後疫情時代振興策略，為目前政府推動智慧製造的三大切入點，如現行的智慧機械雲平台就以升級中小企業產品價值、提高國際競爭力為目標，加速台灣整體智慧製造的進程。

台達自25年前開始切入伺服馬達(Servor Motor)及PLC自動化控制器產品，先替國際大廠代工，再推出自有品牌，15年前開始跨入自動化產線解決方案，並2013年開發工業4.0產線解決方案，除台達工廠採用，亦搶攻其他產業智慧製造及工業4.0市場。

今年上半年全球新冠肺炎疫情大爆發，佔台達電IA業務約55%的大陸及台灣因防疫做得好，生產製造未受到太多影響，工廠自動化投資沒有停止，加上大陸地區因疫情引爆口罩機、呼吸器等防疫設備需求，讓台達今年上半年IA業務意外地好，成為台達上半年業績未受疫情影響反而表現亮眼的大功臣。

台達電總經理暨營運長張訓海表示，今年上半年大陸光口罩產線就幾萬條，加上熔噴布、呼吸器等，讓IA需求強勁，一直到6月都火紅，下半年雖然沒有上半年火紅，但網購等電商物流及倉儲需求還不錯，預估下半年IA業務會回歸正常，今年IA業務會比去年成長，有機會回到前年水準。

在所羅門方面，所羅門為機器視覺領導品牌，透過賦予機器人感知能力，突破過往的使用限制，為機器視覺擴展全新的應用場域，看好自動化商機與智慧工廠轉型需求，所羅門與合作夥伴推出多達16項智慧製造與智慧物流的相關應用，包含：台灣首次發表的智慧物流分撿與包裝解決方案、領先業界技術的智慧焊道辨識方案與智能打磨系統等，希望能進一步擴大市場佔有率。

(時報資訊)