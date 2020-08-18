根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞的報導，火箭二當家、全明星後衛韋斯布魯克已經開始恢復訓練，最快能在周末進行的第三戰復出上陣。

查拉尼亞表示，「我得知消息，韋少已開始做一些場上訓練和投籃練習，他有機會在周末復出，但是他的四頭肌拉傷，這種傷勢很棘手，不過韋斯布魯克還是有希望在季後賽首輪的某個時間點復出。」

由於韋斯布魯克染上新冠肺炎，因此並沒有在最早的第一批球員抵達奧蘭多迪士尼復賽園區，或許是因為肌耐力不足，導致4日與拓荒者之戰受了傷，即便休息了2場比賽，但上周不敵馬刺，隔日起床受傷部位疼痛難耐，經過核磁共振檢查後驚覺受傷地方是右側四頭肌。

身為9屆全明星頂尖名將，韋斯布魯克曾創下單季大三元平均數據，名列史上第二人，去年改披火箭戰袍，本季場均交出27.2分、7.9籃板、7.0助攻，與在雷霆時期的數據有段落差。然而命運弄人，火箭季後賽首輪對手就是由保羅領軍的雷霆，明日首戰就是保羅對決前東家的精彩戲碼。

(中時 )