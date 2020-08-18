工具機業上市櫃公司新台幣匯率升值、疫情等利空因素衝擊，除上銀、全球傳動及直得三家傳動系統元件廠第二季及上半年都獲利外，工具機廠就是程泰集團旗下亞崴及程泰兩公司第二季及上半年均有獲利，一枝獨秀，其他工具機廠上半年賺少賠多。

百德專攻歐美市場，農曆年後，上半年訂單滿載封城，還來不及出貨，就碰到疫情從大陸蔓延至歐洲及美國，衝擊航太及汽車等主要客戶，勞斯萊斯等飛機引擎廠客戶下單卻遲遲不提貨，致使百德第二季每股虧損1.12元；上半年每股虧損2.71元，虧損在工具機業上市櫃公司最慘。

熱錢湧入台灣，推升新台幣匯率升值，進而成為亞洲最強貨幣，致使台灣工具機廠無法在價格與日本、韓國及大陸等競爭對手爭高下。新冠肺炎疫情持續擴散，造成全球無法商業流通，經濟泰半停擺，影響工具機第二季接單及出貨，反映在工具機廠上市櫃公司第二季及上半年財報。呈現賺少賠多的局面。

工具機廠方面，程泰集團旗下亞崴及程泰兩公司大陸吳江廠在大陸復工後，生產不少標準機當做備品，可因應大陸客戶短急單，使得第二季及上半年本業全面獲利，又申請政府紓困2.0補助，抵銷新台幣匯率升值的衝擊，亞崴第二季EPS為0.14元、上半年EPS為3.53元；程泰第二季EPS為0.85元，上半年EPS達3.83元。

高鋒第二季本業獲利約720萬元，又獲政府1千萬元以上的紓困2.0元補助金，第二季EPS為0.06元，上半年每股虧損0.19元。東台客戶以汽車業居多，這波疫情衝擊下，客戶暫不拉貨，呈現工具機接單遲緩，PCB鑽孔機訂單回升的現象，第二季本業虧損0.59億元，靠紓困2.0補助金挹注，第二季EPS為0.06元，上半年每股虧損0.46元。

喬福、瀧澤科兩工具機廠向來獲利，但今年第二季及上半年雙雙出現虧損。喬福第二季由盈轉虧，每股虧損達0.45元、上半年每股虧損0.21元。瀧澤科第二季罕見出現每股虧損0.06元；上半年每股虧損0.05元。

恩德第二季每股虧損0.28元、上半年每股虧損0.36元。福裕第二季每股虧損0.17元、上半年每股虧損0.52元。協易機第二季每股虧損為0.05元；上半年每股虧損0.01元。

(工商 )