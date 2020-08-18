（刷卡繳稅加國內報復性消費，7月信用卡刷出單月新高紀錄。圖／資料照片）

報復性出遊加上刷卡報稅賺回饋，信用卡7月刷卡金額衝上3,626億元，創史上單月新高紀錄，國銀表示，主要是所得稅延後一個月報稅，且不少銀行提供現金回饋，民眾用信用卡報稅金額大增，再加上7月國內旅遊刷卡量大幅成長，前六大發卡行有四家7月刷卡金額創其單月歷史新高。

但因為海外消費仍未恢復，若將6月及7月一起看，2019年6月報稅熱季與7月的暑假出遊旺季，二個月合計刷卡金額6,082億元，今年則只有5,997億元，仍是衰退1.4％，但已比今年4月及5月各衰退20％左右，改善很多，主要還是國內消費動能已有恢復，刷卡繳稅金額亦有明顯成長。

7月是由中信銀以699.72億元的刷卡金額，拿下單月刷卡王，這也是中信銀自己的單月刷卡新高，主要是中信銀每年繳稅月刷卡金額都是第一名，且今年提供商旅鈦金卡刷卡繳稅0.2％現金回饋無上限，就刷卡近700億元的新高紀錄，中信銀的信用卡前7月刷卡金額也近2,654億元，排名第三。

玉山銀行的信用卡7月刷卡金額606.21億元，拿下單月第二名，但也同樣創玉山銀自己的單月刷卡新高，主要也是玉山銀的三張高回饋率神卡，持續吸引持卡人用玉山的信用卡刷卡消費或繳稅，前7月玉山銀信用卡累計刷卡金額已近2,777億元，較去年同期成長15％以上，也是六大發卡行中成長幅度第一名。

國泰世華銀因為今年沒有推出刷卡回饋的方案，7月刷卡金額504.08億元，排名第三位，前7月國泰世華銀的信用卡刷卡金額近2,812億元，仍是市場第一名，但與第二名的玉山銀行只差35億元左右，若玉山銀信用卡刷卡量仍持續創高，8、9月累計刷卡金額排名即可能翻盤。

7月刷卡金額第四高是台新銀行的458.13億元，也創其單月新高，前7個月累計刷卡金額近1,995億元，也是排名第四大，且有機會刷卡金額翻為正成長。台北富邦銀信用卡7月刷卡金額292.84億元，亦創其單月新高。

值得一提的是有提供較高回饋的銀行，如永豐銀7月刷卡金額128.21億元，聯邦銀行7月有97.5億元，都創其單月新高。

(工商 )