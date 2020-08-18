高雄新興區七賢路上2棟大樓內有不少間美容坊，但都是掛羊頭賣狗肉，身穿火辣的賣淫妹進出大樓，淫窟大樓早已聞名許久，轄區警方在6年內查獲45件妨害風化共167人，今年光是1個月內就破獲4件15人，警方強調，只要業者敢營業，就掃蕩抓人，將情色趕出大樓。

新興區七賢一路與林森一路口東、西兩側，各有1棟老舊住商大樓，由於1棟店面有銀行，另1棟對面有電信公司，被尋芳客稱「土地公大樓」、「電信大樓」；據了解，這裡賣淫女子多是越南籍，也有大陸籍，依長相、身材及身高區分，每40分價格分為2600、3100元，最高還有3600元。

其實這2棟淫窟大樓，早被警方鎖定、列管，但之前掃蕩、查獲多次，業者仍舊持續營業，這種「野草除不盡、春風吹又生」的情形，讓外界誤以為警方包庇。

警方表示，查緝不曾手軟，除了密集臨檢及站崗外，今年7、8月間分別在大樓特定樓層查獲美容坊從事色情交易，單單1個月就查獲4件、15人；警方不諱言說，這些業者很會鑽法律漏洞，目前也運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行裁罰、斷水電外，以擴大執行成效。

警方建議政府應比照電子遊藝場的管理辦法，在判決前停止商號名稱及負責人變更登記，判決確定後則按址列管，禁止同一地址申請相同性質行業，就可斬草除根，杜絕大樓色情歪風。

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(中時新聞網)