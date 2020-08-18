盛唐及九褔中醫診所中藥查出重金屬超標事件，截至8月16日，前往醫院檢查人數共計237人，血中鉛含量超標人數計28人。

台中市前議員張宏年、議員張彥彤一家4口，上月30日爆發服用盛唐中醫自費中藥粉致鉛中毒，檢調偵辦後，查出盛唐中醫、九褔中醫診所涉嫌在自費中藥中摻雜禁止藥用的硃砂。

康然診所也違法將硃砂加到外敷藥中，迄今已有237人出現症狀到醫院檢測，28人確定鉛中毒。台中市衛生局食藥處負責中藥包檢驗，累計共305件，包含主動稽查抽驗166件及82位民眾送驗139件。

衛生局指出，市府法制局協調財團法人消費者文教基金會協助消費者爭取權益，並成立專責窗口，辦理團訟收件作業。團訟收件可電洽04-22289111分機23702何消保官。

衛生局表示，食藥處持續受理中藥粉檢驗，凡是台中市民於8月6日前曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，只要備妥中藥完整包裝並攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），可於上班時間送至台中市食品藥物安全處藥政醫粧組申請檢驗。

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(中時新聞網)