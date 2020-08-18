美國政府17日再次宣布，使用「美國技術」生產晶片的廠商，不得替華為生產晶片，也不能出售現有、現成的晶片給華為。因為美國政府發現，原有的限制有漏洞，此次是防止華為透過漏洞來規避美國法律。

根據《路透社》報導指出，17日時，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，除非有特殊許可，否則任何基於美國技術、設備所開發、生產出來的晶片，都不得販售、提供給華為做使用，而同時也規定，華為不能以「買方、經手人、最終收貨人、最終用戶」等身分參與相關晶片交易。而在5月時，美國商務部就曾將華為列入出口管制的清單後，後面開始陸續新增許多華為的相關企業，17日再次新增38間公司，目前已有152間公司遭到美國出口管制。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受媒體訪問時，就明確指出，「若美國企業要與華為或其他相關企業往來，必須要獲得許可。」而他也表示「華為正透過第三方單位，計畫透過某些方式，規避美國政府5月設下的晶片限制，因此才新增限制規定，禁止滑為以任何方式使用美國軟體、美國製造設備，除非獲得許可」。

而根據《華盛頓郵報》報導指出，有業內人士受訪時表示，美國政府此舉會殺死華為，因為目前所有半導體晶片都包含美國技術，這個規定形同全世界製造的所有晶片都會被限制、不得販售給華為。

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(中時新聞網)