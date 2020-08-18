大陸近幾個月來對外宣布軍演的位置。（圖／摘自王定宇臉書）

台海情勢緊張，兩岸關係引發關注。民進黨立委王定宇表示，在討論大陸威脅之前，要先分享3個前提「不要」，並指出大陸軍演有3個特色，也曝光今年大陸宣布在台海軍演的地圖。

王定宇在臉書分享3個不要：不要低估、輕忽陸軍的實力和威脅。不要被誇大不實的「外宣」配上在台灣的「內應」所影響，產生莫名的恐懼。不要低估中華民國台灣的國軍戰力。

王定宇也整理出近幾個月來大陸對外宣布軍演的位置，發現有3個特色：「說」的比「做」的大，例如雷州半島以西根本是大陸的內海灣，卻宣稱是在「南海門戶」軍演。真正軍演的地點和宣稱的位置，有著一段距離，例如宣稱在台灣南北實戰軍演，其實還有段距離。這幾場軍演沒有釋出畫面，例如大陸官媒報導雷州半島以西的軍演，畫面是用去年舊的檔案。

另外，據中評網報導，旅居台灣的日本專欄作家本田善彥表示，大陸發起戰爭的機率比較低，除非大陸有絕對性的優勢，否則發動戰爭的機率反而比美日還要低。

(中時新聞網)