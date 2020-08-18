1名網友日前在臉書《爆廢公社》上PO出一張相片，只見一隻黑色小臘腸狗，將女主人的私藏的情趣按摩棒，叼到床上後咬成殘缺不全，網友發現後現場大驚，立刻將小黑訓斥一番，同時拍下小黑無辜的神情以及一隻不成「鳥」樣的按摩棒。該名網友PO文無奈表示，「等你媽回來看你怎麼解釋，敢把你爸咬成這樣。」

網友養的小黑將媽媽的情趣按摩棒當潔牙骨啃爛，造成網路熱議笑翻：敢把你爸咬成這樣。(翻攝爆廢公社)

現代男女民情開放，擁有情趣用品或是平常利用情趣用品來撫慰自己及心靈與身體，甚至解決慾火，早已經不是新鮮事，不過大部分的人平常還是會視為相當隱私，因此都會將按摩棒，飛機杯甚至充氣娃娃好好收藏一番，以免被家人或親密的另一半翻出，那可就尷尬了。

不過家有靈敏鼻子的毛小孩，有時候就很可能會被不懂事的牠翻出來當成寶物。這往往有就是最好的案例。

有網友開玩笑表示，一定是這隻小臘腸訓練有素，平常心疼媽媽都被姐夫欺負得哀哀叫，所以刻意要將它咬壞，保護媽媽。另一名網友更說，小黑好體貼，知道媽媽對吃膩了，要替媽媽換一位新男友。

這篇文貼出，立刻引起網友爆笑留言，網友紛紛表示「一定是有媽媽的味道」、「可憐的姐夫被咬爛了」、「完蛋，媽媽無雞可用」、「這搞不好是姐夫造型潔牙骨」、「狗狗是不是吃醋了」、「阿娘喂，那麼粗，至少要開三指」、「看來姐夫有蛋蛋的哀傷」。

(中時新聞網)