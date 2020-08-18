上櫃公司109年第2季財務報告形式審閱結果出爐，凱鈺(5468)公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之109年第2季財務報告，上櫃有價證券應停止交易計有2家，應調整交易方式計有4家，並自8月19日起實施，其中凱鈺公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

在新增停止交易暨繼續停止交易之上櫃有價證券有恩得利（1333）及天方能源(3073)(原名: 凱柏實業)，其中恩得利公司因未依規定公告與申報108年度及109年第1季財務報告，暨有重大內部控制缺失等情事，自109年4月7日起停止有價證券在證券商營業處所買賣迄今，現因未依規定公告與申報109年第2季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰併案繼續停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

至於天方能源公司前因財務報告顯示淨值低於所列示股本二分之一，經公告其有價證券變更交易方法迄今，今財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，應恢復為普通交割，惟因有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第17款所訂經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更之情事，爰停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

在新增為變更交易方法之上櫃有價證券則有研勤(3632)、唐鋒(4609)，由於研勤及唐鋒等2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

在繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券為勝昱(4304)，由於勝昱公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

(時報資訊)