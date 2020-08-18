富達投信預測，全球經濟要到2021年之後才能完全彌補失去的產出、利潤和就業機會。由於股市看回不回，資金堆砌的多頭行情，也升高投資風險。建議穩健型投資人依然可投資以股息收益做為緩衝，如有機會追成長的全球股票入息型基金，或是收益多元的全球多重資產收益型基金；較為保守的投資人，則可退守優質債為主的美元債券與亞洲債券基金；而擁有利差優勢與較高收益的亞洲高收益債，也都是債券中的優選標的。中國內需消費、全球健康護理和新興市場基金，仍是市場高檔震盪時的定期定額主力基金。

就資金流向來看，上週資金熱擁美股大買近48億美元，創9週以來最大單週買超。上週初領失業金人數為96.3萬人，優於市場預期的110萬人與前值110.1萬人，雖與歷史平均相距仍大，但已是自3月中疫情以來20週首次100萬人+密西根8月消費者情緒指數初值72.8，優於預期。川普正在考慮削減資本利得稅，並調降中等收入者的所得稅，未來股市交易有望促進交易更活絡，並進一步創造就業機會。

在陸股方面，中國工業生產持穩，隨經濟回穩，人行宣布將進行精準挹注，針對中小企業提供8000億人民幣信用額度。買超主要集中在金融股、醫療保健股與工業股；個股買盤則集中在東方財富信息、招商銀行、京東方科技集團。

上周印度股市亦受外資力捧，一週大幅買超24.5億美元，8月以來迄今，外資買超35億美元。近65%的企業2021Q1會計年度獲利優於預期+經濟基本面持續好轉，7月工業生產年增率-16.6%，雖疲弱但已較6月的-33.9%出現明顯上揚，資本財、消費品、初級/加工品等所有細項較6月成長。

至於在債市方面，亞債特別受青睞，上週買超2.7億美元，連續9週買超。人行宣稱將執行精準挹注，維持寬鬆基調，目標提供實質經濟復甦支撐力道，將提供中小企業約8000億人民幣信貸+市場預期印度央行仍有降息空間。此外，亞洲高收益債連續20週買超，7月房地產銷售交易量較去年成長9%，營建業基本面強勁，嘉惠中國高收益債+印尼政府宣布2021年預算，力求改善財政收支，預期將財政赤字佔GDP比率將2020年的6.3%降低至5.5%。

(時報資訊)