美股消息面：

1.消息人士透露石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+於7月的減產協議執行率高達97%，以及白宮表示對中國履行首階段貿易協議感到滿意。此前媒體報導，中國國有石油公司中石油及中國最大煉油廠中石化，已初步預訂於8月與9月運送至少2,000萬桶美國原油的油輪。周一紐約期油收漲88美分或2.1%，為每桶42.41美元。倫敦布蘭特期油收漲57美分或1.3%，為每桶報45.87美元。

2.受美國公債殖利率下滑與美元匯率微跌帶動，周一紐約12月期金收漲48.9美元或2.5%，為每盎斯1998.7美元，盤中最高升至2000.35美元。

3.全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國8月房市指數為78，較7月的72攀升，超出市場預期的74，並追平1998年12月創下的新高紀錄。

4.市場風險偏好回升，美元走低，美元指數跌0.21%，報92.817。

5.紐約聯儲8月製造業指數為3.7，較7月的17.2大幅放緩，並遠低於分析師預估的15。

(時報資訊)