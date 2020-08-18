全球市值最大的加密通貨比特幣，在2020年漲勢銳不可擋，17日衝上13個月新高，自3月以來比特幣已飆漲超過2倍。

比特幣在周一大漲4.4％至12,424美元，創2019年7月以來新高。比特幣今年迄今已狂漲逾70％，成為今年表現最搶眼的資產之一。

全球央行為提振受疫情打擊的經濟，狂砍利率並大行量化寬鬆拼命買債，推升了加密通貨的需求。投資人看上比特幣限量發行的特性，可作為抗通膨資產。

(工商 )