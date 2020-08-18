比特幣今年漲勢猛 衝上13個月新高價 09:382020/08/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球市值最大的加密通貨比特幣，在2020年漲勢銳不可擋，17日衝上13個月新高，自3月以來比特幣已飆漲超過2倍。 比特幣在周一大漲4.4％至12,424美元，創2019年7月以來新高。比特幣今年迄今已狂漲逾70％，成為今年表現最搶眼的資產之一。 全球央行為提振受疫情打擊的經濟，狂砍利率並大行量化寬鬆拼命買債，推升了加密通貨的需求。投資人看上比特幣限量發行的特性，可作為抗通膨資產。 (工商 ) #比特幣 #漲勢 #衝上 #加密通貨 #資產 也許您會感興趣 推薦閱讀 比特幣今年漲勢猛 衝上13個月新高價 09:382020/08/18 財經 VC不旺 超眾調體質備戰 04:102020/08/18 證券．權證 大陸去美元化 人行推數位貨幣 04:102020/08/18 產業財經 標指將創新高 年底上看3,600 04:102020/08/18 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－美元疲軟 仍有探低可能性 04:102020/08/18 證券．權證 材料德淵雙鍵 H2營運喊衝 04:102020/08/18 證券．權證 初登板連挨4轟 紅雀菜鳥留名 04:102020/08/18 運動天地 美轟炸機 進逼陸東海識別區 04:102020/08/18 國際大事 人幣國際化 英國商貿最愛用 04:102020/08/18 產業財經 PBGN大聯盟齊聚一堂！ Gogoro Network舉辦智慧電動機車特展帶你了解電能的美好 11:242020/08/18 機車情報-機車新聞 財經熱門新聞 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 坑殺中部大金主逾10億 驚傳康友董座藏匿處曝光 - 即時 美掐斷華為 殃及聯發科 新規阻止第三方設計公司賣晶片給華為 - 財經要聞 - 工商時報 別管太陽能了 專家偷洩密下一波噴發股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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