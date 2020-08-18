桃園市議員余信憲17日陪同擔任義消的邱小姐，控訴楊姓義消幹部熊抱性騷擾，消防局不但包庇還打電話施壓：「我才剛上任妳就給我出這道菜！」要求撤告，害邱女身心俱疲求助身心科。消防局表示已讓楊男暫停協勤靜候調查，會全力配合司法，若屬實最重退隊。

「我到現在都很怕工作上會遇到，隨時注意他在哪！」邱小姐說，自己擔任特搜義消3年，以為拿出很大勇氣救災，但站出來說出自己遭性騷需要更大的勇氣，她指出，過去楊姓幹部就常有小動作觸碰到胸部，她都會當場斥責閃避，孰料3月19日在值班台，她在講解救難動作時，楊男竟伸鹹豬手熊抱她還抓腋下。

余信憲說，事後義消特搜大隊姑息養奸，允諾要將楊男降調隊員，但楊至今仍是幹部，並以疫情推託，獲悉邱女找上他報警，潘姓義消特搜大隊長竟打給邱女施壓要求撤案，說「做人留一線、日後好相見」，還稱跟特搜大隊長蔡樹林「講好了」，王姓義消分隊長則在LINE群組要求所有人都不能談論甚至公布這件事，違者直接退隊，痛斥第一時間應該送性平，處理明顯有疏失。

蔡樹林昨坦言近日才知悉，絕無「串供」或聯手施壓。消防局副局長龔永信指出，兩造都是義消，會全力配合司法調查，勿枉勿縱，並加強性騷擾防治教育宣導與規範。

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(中時新聞網)