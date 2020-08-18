陶傳正曝和「陳淑樺」合照。(圖／翻攝自臉書)

陶傳正否認是陳淑樺本尊。(圖／翻攝自臉書)

以一首《夢醒時分》奠定華語歌壇天后地位的陳淑樺，卻因走不出喪母之痛淡出歌壇，20年來曾多次傳她復出，但她都無意再公開露面，近日，資深演員「陶爸」陶傳正在臉書曬出與「陳淑樺」合照，讓網友都驚呼不已。

陳淑樺當年不告而別淡出歌壇，後來就幾乎鮮少露面，曾傳出她罹患憂鬱症，甚至盛傳她還有失智症，身體狀況讓粉絲相當擔心，不過現陶傳正竟PO出合照，寫道：「天啊，遇見野生的陳X樺啦！她連名字都改了！」

只見照片中的女子，氣色看起來不錯，讓網友見狀都相當驚喜，直呼「偶像，超想念」、「唱歌的陳淑樺？」不過也有人覺得應該不是陳淑樺本人，有網友留言：「無論是或不是，都祝妳跟陶老爹身體健康。」陶傳正也回：「不是！但我也祝福陳淑樺一切都好。」

雖然陶傳正否認照片中的女子是陳淑華本尊，但網友也表示「陶爸回答早鳥記者說：假的，只是很像而已，但親愛的老陶，您漏餡了，『野生』只能是本尊啊！」不過無論是不是本尊，但勾起大家無限回憶。

(中時新聞網)