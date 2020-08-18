根據美國媒體報導指出，NBA發言人表示2021年NBA全明星周末不會如期在印第安納波利斯舉辦，同時時間也將延後。

2021年NBA全明星賽原定於明年2月中旬於印第安納波利斯舉行，但由於新冠疫情造成的不確定因素，新賽季至今都還是遲遲無法敲定，一位NBA發言人在接受采訪時表示，2021年NBA全明星賽去定不會不會如期的在印第安納波利斯舉辦。

NBA發言人強調，「有鑑於於下賽季NBA賽程的不確定性，我們與溜馬隊已通知印第安納波利斯的合作夥伴，2021年全明星賽不太可能在那個周末舉辦，提前通知讓他們能盡快有其他安排。至於新賽季更多訊息，包括NBA全明星周末或是例行賽賽程都將會在晚些時候公布。」

新賽季何時開打，目前已有許多版本，一種是在今年12月開打，另一種聲音是明年1月底或是3月初登場，一切都要看新冠肺炎能否獲得控制，假若還是無法有效壓制，恐怕即便開打，也將仍在封閉式的隔離園區進行。

(中時 )