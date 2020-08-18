今年的大聯盟賽事非常特別，由於採取「同區」「跨聯盟」對戰，主場優勢出現鬆動。官網分析，本季大聯盟主場勝率僅有50.5%，特別是國聯球隊暴跌至48.6%(去年為54.8%)，創下歷史新低。大聯盟歷年的主場勝率從未低於50%，也未曾達到60%。

這是許多原因綜合在一起的。首先是各隊就近安排對手，不需要長途旅行，客隊的疲勞不明顯，防疫期間的主場球員也沒過得比較舒服。再來是缺乏觀眾，催不出主場球員的熱血，而且主審也可能忘了自己要幫哪邊。

事實上所謂「主場優勢」很大一部分來自主審的青睞，長久以來主場打者「好球帶較小」較不容易被三振，四壞保送也較多。今年是主審第一次讓主場打者吃虧，他們不出棒時比客場打者更容易被判好球。

最後可能是因為全聯盟DH制度(指定打擊)讓美聯球隊擁有火力優勢。原本在國聯主場作戰，美聯投手要被迫打擊，現在全部改用DH的大棒。結果是美聯球隊的主場勝率高達52.2%，甚至比去年還高，拉低全聯盟主場勝率的其實是國聯球隊。

(中時新聞網)