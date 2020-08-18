自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）上半年獲利雙雙締造歷史新高，在外資連續多日買超力挺下，今日早盤股價逆勢由黑翻紅！其中，巨大盤中上漲了2%、最高站上323元；美利達股價最高漲到253元。

受到全球市場近期強勁的需求帶動，巨大、美利達上半年分別賺逾半個股本，獲利雙雙創下歷史新高！

其中，巨大集團第二季單季EPS 4.06元，年增逾46％，創單季歷史新高！受惠電動自行車持續在歐洲熱銷及製造廠產能利用率提升，上半年毛利率提升至21.7％，稅後淨利21.51億元，年增24.9％，EPS達5.74元，同樣締造歷史新高。

至於美利達集團，第二季在電動自行車持續熱銷下，大賺10.94億元，EPS高達3.67元、年增率近翻倍成長，單季獲利創歷史次高；上半年稅後淨利15.65億元，年增逾五成，每股大賺5.24元，獲利創下歷史新高。

(工商 )