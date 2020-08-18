大陸廣東湛江市麻章區一所幼稚園，上個月8日發生一起教師失職導致兒童墜樓的意外事故。一名4歲女童因未能按時吃完午飯，被老師單獨留在2樓教室反省；隨後，女童便翻越窗戶墜落到一樓，造成面部嚴重受傷，家長看到寶貝女兒傷重心痛不已。

根據《搜狐新聞》報導，女童因食量小未能吃完午餐擅自倒掉被老師單獨留在2樓教室內反省；當女童看到其他同學都放學回家後，走進另一間教室，希望找到老師同意讓自己回家，但韋姓教師卻未看到女童，僅在關閉電扇後便鎖門離開；女童被單獨鎖在教室後，疑似急著回家，自己攀越窗戶及護欄，並因此摔落至地面一台三輪車上，隨後更滿臉是血的自行爬起走到幼稚園門口，才被警衛發現。

經醫院診治，女童疑似左側頜骨髁骨骨折及軟組織損傷，下巴被上齒由內到外磕穿，出現穿透性裂傷，兩顆門牙脫落，全口牙齒鬆動；女童母親接到通知後趕赴醫院，看到寶貝女兒受傷的模樣心疼不已，「其他孩子都在樓下跟父母回家，我們的孩子卻一個人被鎖在房間裡，老師還通知我們晚30分鐘再去接孩子；在這個時間裡，孩子是有多害怕才會想從窗戶裡爬出去。」

事後，女童家人要求幼稚園負責人以及相關老師負起責任，但幼稚園僅將涉事的班老師開除，使女童家人無法接受，認為孩子出事便是因幼稚園管理混亂且失職。廣東湛江市麻章區教育局負責此案的副局長17日表示，教育局已經明確這是一起嚴重的責任事故，且幼稚園應負重大責任，至於具體的責任歸屬，則仍待商議。

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(中時新聞網)