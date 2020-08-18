芒果就是要搭這一味！

從香港紅到台灣的經典甜品「楊枝甘露」你吃過了嗎？楊枝甘露在1980年代首次在香港利苑酒家出現，之後受到大家的喜愛，近年在香港甚至還會出現在各種冰品和冰皮月餅上。

楊枝甘露的材料分別有芒果、金柚/柚子、冰糖、水、椰奶、鮮奶/三花淡奶、西米（西谷米），而許多台灣飲料店也根據台灣人的口味有作一些調整和改良。今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了大台北地區10大楊枝甘露店家，你最愛的是哪一味呢？

10 檀島香港茶餐廳

楊枝甘露：$110

不說不知道，原來檀島在香港已經有七十七年歷史，其中以「酥皮蛋撻」為熱門商品，是許多觀光客到香港必吃的茶餐廳之一。2017年檀島香港茶餐廳來台展店，成為台灣的排隊名店。

檀島的楊枝甘露由芒果西米露配上柚子和椰奶，許多客人吃完鹹食後都會點來吃，讓自己就像身處在香港的茶餐廳的感覺一樣～

網友：不但芒果汁（泥）香氣十足，芒果塊也不少，加上西柚的果粒又香又飽滿，真的會讓人吃了之後還會想念。。。

9 初韻-好韻茶TrueWin

楊枝甘露：$85

楊枝甘露一向都是夏季期間限定的飲品，但在初韻居然一年四季都喝得到！！！他們為了讓芒果保持最好的品質，採用了獨特的 I.Q.F. 急速冷凍技術，讓喜愛楊枝甘露的大家有福啦～

而初韻的楊枝甘露是由芒果果肉、西米露、愛玉凍和椰奶組成。有網友建議甜度可以選半糖或少糖，味道會比較剛好。

網友：從來不喝飲料我也喝上癮了。

8 Hugdayday

晨曦甘露（楊枝甘露）：$80

「好爹爹 hugdayday」是由藝人陳漢典所投資的飲料店，從去年開幕一直以文青瓶裝的「烈奶茶」為主打商品，今年更推出了晨曦甘露（楊枝甘露）後大獲好評，也成為hugdayday的夏天人氣飲料。

晨曦甘露由愛文芒果、寒天蒟蒻、蘆薈、芒果冰沙、冰鎮椰奶、葡萄柚結合而成，而且很多網友都說用料非常實在，看到都感覺很消暑呢！

網友：原本對藝人開的店都沒有興趣，因為以往經驗都不太好喝。但這次來喝真的覺得很不錯，而且料很實在，晨曦甘露超好喝！不愛椰奶的可以選擇懸日果泥

7 佳佳甜品

楊枝甘露：$148

來自香港的佳佳甜品獲得連續5年米其林推薦，在香港也是周潤發「發哥」的愛店，還記得以前去香港本店時，在店裡總會看到滿滿的發哥合照。2018年在台灣開了全球首間分店，吸引了不少喜愛香港甜品的網友都去朝聖呢！

佳佳甜品用上台灣在地愛文芒果製作，把愛文芒果打汁、加上非常大顆的芒果果肉、酸甜金柚肉和西米露組合而成，如果想吃吃看香港在地的楊枝甘露不妨可以去試試看喔～

網友：濃稠均勻、不甜、消暑，有數塊大小適中的實體芒果、略苦的柚子、西米露，是好喝的

6 添好運

楊枝甘露：$138

來自香港的添好運獲得曾連續十一年榮獲米其林一星肯定，來台初期想吃到添好運可能都需要排對排上4個小時以上，而至今已經來台幾年想要吃到摘星餐廳還是需要排隊才能吃到，想吃的人可能要先有心理準備喔！

楊枝甘露是添好運必點的餐點之一，而他們的材料就包含芒果果肉、柚子、鮮奶油和西米露，喝起來非常順口～

網友：芒果味重，椰奶味卻沒那麼明顯，味道蠻濃郁，也不會過甜，喝起來很清爽。

5 CoCo都可

楊枝甘露：$70，楊枝甘露搖搖凍：$75

身為台灣元老級的飲料店CoCo今年也跟上了楊枝甘露的風潮，並且破天荒把椰奶改成優酪乳，讓楊枝甘露感覺更加營養，現在限定38間門市販售，售完即止，大家也去試試看不一樣的口感喔～

CoCo的楊枝甘露材料包含了愛文芒果、西谷米、葡萄柚、再優酪乳代替椰奶，而搖搖凍更加入了「蜜香凍」增加咀嚼口感和夏天清爽的感覺。

網友：餡料很多好好喝！

4 全聯福利中心

檀島楊枝甘露：$49

全聯甜點一向常和各界聯名，這次就跟來自香港的檀島茶餐廳聯名港式甜點，讓熱愛港式的朋友們都瘋狂買起來啦！

50有找的銅板價甜度吸引不少網友嚐鮮，全聯的楊枝甘露內容物包含西米露、芒果肉、芒果泥組成。但許多網友都表示期望太大，覺得對西米露的口感稍微有點失望。

網友：味道不錯，只是西米露真的是敗筆啊⋯ 粉粉黏黏的，口感完全歪掉！

3 萬波島嶼紅茶Wanpo Tea Shop

楊枝甘露：中杯70元、大杯80元

說到萬波你可能一定會想到紅豆粉粿鮮奶，但近年他們也加入了楊枝甘露的行列啦！今年還和7-11聯名推出了楊枝甘露雪糕，每支49元，還一度成為熱門冰品之一。

萬波的楊枝甘露是由芒果果肉、紅葡萄柚果肉、椰漿、西米露和小芋圓組成（每杯飲品都包含一份小芋圓，可選擇不要小芋圓），撞出新滋味，成為跟傳統與別不同的新口味。

網友：萬波點微糖但有點太甜，點無糖可能比較剛好，而且料超多喝完一杯超飽～

2 ​FamilyMart 全家便利商店

楊枝甘露酷冰沙：$60

全家最強品項除了霜淇淋以外，應該就非酷冰沙莫屬了。全家的楊枝甘露酷冰沙內容物包含了芒果基底、椰奶、紅西柚果粒及Q彈西米露，如果覺得還不夠爽快，可以再搭配上霜淇淋更有一份風味喔～

不過，許多網友都覺得這次的酷冰沙化學味很濃，而且甜味太重。

網友：全家60 應該是目前看過最便宜的楊枝甘露手搖

1 麻古飲品– 麻古茶坊

楊枝甘露2.0：$80

麻古茶坊可以說是在台灣飲料店推出楊枝甘露的始祖，許多網友都說剛開賣時，常常都要等20分鐘以上甚至賣完，連外送也要等上非常久的時間。

麻古的楊枝甘露是由芒果冰沙、芒果果肉、葡萄肉果肉、綠茶茶凍和椰奶組成。相對傳統楊枝甘露，雖然少了西米露，但茶凍也同時增加了整杯飲料的口感。不過網路上評價就很兩極，有網友認為葡萄柚讓楊枝甘露喝起來有苦味，而另外一派則覺得葡萄柚讓楊枝甘露甜中帶一點酸。

網友：我也覺得跟真正的有差距 但可能我很喜歡芒果跟椰奶吧哈哈 覺得夏天喝蠻不錯的～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月16日至2020年08月14日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大台北10大楊枝甘露店家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)