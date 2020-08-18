全球資金流動性氾濫，中外經濟和金融數據持續超預期，企業盈利復甦預期上修，上証綜指創下2019年以來新高，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，在資金不斷流入股市及企業獲利回升二大邏輯同時成立下，A股牛市確立，且已從初升段1浪進入到爆發性行情的主升段3浪，依歷史經驗來看，牛市3浪漲幅高達1浪漲幅的2~11倍之多，A股後市漲升空間不容小覷。在類股表現上，北上資金積極加碼、政策大力作多的內需產業將扮演領頭羊。

葉宇真表示，回顧歷史，A股牛市1浪上漲一般持續2-4個月，最大漲幅在16%-75%之間，以本次1浪上証綜指上漲848點，漲幅34.8%，持續3個月來看，已符合1浪格局，並將進入3浪階段。3浪上漲時間持續10-15個月，最大漲幅70%-180%，相對牛市1浪，3浪上漲時間約1浪的3-5倍，3浪指數上漲絕對值約1浪的2-11倍。

葉宇真表示，從交易量亦可明顯看出A股朝牛市3浪邁進。回顧歷史，牛市3浪中日均成交額是1浪的1.6到2.5倍。本輪牛市1浪期間日均成交額6300億，借鑒經驗，3浪期間日均成交額有望達1.5萬億，最近兩周A股日均成交額約1.55萬億，符合特徵。最終牛市高點即5浪期間，成交額會更高，借鑒歷史，本次5浪日均成交額有望達3萬億，最高點可能超過3.5萬億。如果把市場當做一壺水，目前水溫大致處於50-60度，離沸騰還有距離，亦即A股仍有很大的漲升空間。

葉宇真指出，自2010年以來中國產業結構不斷升級，第三產業占GDP比重從2010年的39.8%升至2019年的53.9%，消費占GDP比重從48.5%升至55.4%。截至2020年6月30日，醫藥生物漲幅為40.3%、食品27.1%、白酒22.4%，印證消費產業具備顯著的投資價值，另一方面，消費產業業績成長性明確，財報相對透明，亦是北上資金及國際資金加碼的重心。

(時報資訊)