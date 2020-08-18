周一東京天然橡膠期貨連3漲；因市場對COVID-19疫苗的樂觀態度，抵消日本經濟成長趨緩的預期，加上國際油價強勁反彈走勢，及疫苗前景提振，買盤持續回補，東京和上海期膠同步雙揚，其中TOCOM-指標12月期貨漲0.7%，報每公斤175.2日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨漲0.5%，報每公斤170.4美元，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲0.3%，收於每噸12475元人民幣。

據了解，大陸今年第三季度對乘用車和輕型商用車替換輪胎的需求可能恢復正常，儘管歐洲的銷量將下降10-15%，北美約降5-10%，不過中國市場第三季度銷量預計將有所增長，較2019年需求有望增長5%。

亞洲橡膠現貨價格漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.3%，報每公斤53.95泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌0.07%，報現貨價每公斤133.7美分。(商品行情網)

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