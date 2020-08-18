台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐黃豊足、警員李俊德日前凌晨於望高寮夜景公園擔服守望勤務，發現遠處民眾紛紛走避，察覺有異，靠近查看，熱心民眾指出木棧板縫隙下方有火光，隱隱約約開始在燃燒；員警立即通報消防隊，並趕緊至一旁的公廁找到臉盆，多次奔走提水始澆熄火苗。後由消防隊到場察看有無餘燼，確認無危險後才繼續開放民眾通行，以策安全。

警方指出，望高寮今年整修完工後，成為IG熱門的打卡景點，市政府欲打造媲美日本函館之夜景公園，果然每日皆吸引了上百人潮與車潮。當地派出所兢兢業業，從日落到日出鎮守著望高寮山頭的治安與交通，使無論來賞夜景或看日出的遊客，都能乘興而來，興盡而歸。

春社派出所長江松泳呼籲，最近氣溫飆升，天乾物燥，容易引發火警，「星星之火，可以燎原。」隨手丟棄菸蒂是違法行為，依廢棄物清理法第27條及第50條規定，亂丟菸蒂，處新台幣1200元以上6000以下罰緩。

尤其望高寮夜景公園更是公告禁止吸菸的場所，依菸害防制法第16條及第31條規定，違反者處新台幣10000元以上50000元以下罰鍰。若引發火警，更是有公共危險的罪責，不可不慎。

(中時 )